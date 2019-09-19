"Бавария" начала Лигу чемпионов с легкой победы

Мюнхенская "Бавария" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов разгромила белградскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0.

Счет на 34-й минуте открыл вингер немецкого клуба Кингсли Коман. На 80-й минуте преимущество мюнхенцев увеличил Роберт Левандовски. В концовке встречи счет до крупного довел Томас Мюллер.

"Бавария" Германия – "Црвена Звезда" Сербия - 3:0 (1:0)

Голы: Коман (34), Левандовски (80), Мюллер (90)

"Бавария": Нойер, Киммих, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Перишич (Гнабри, 66), Алькантара, Коутиньо (Мюллер, 83), Толиссо (Мартинес, 65), Коман, Левандовски.

"Црвена Звезда": Борян, Гобелич, Милунович, Жандер, Дегенек, Йованчич (Вулич, 62), Гарсия (Вуканович, 83), Марин, ван Ла Парра, Каньяс, Павков (Боачи, 70).

Предупреждения: Дегенек (51), Вулич (90).