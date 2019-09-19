Хорватское "Динамо" устроило грандиозную сенсацию в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов загребское "Динамо" неожиданно легко расправилось с итальянской "Аталантой", добившись победы со счетом 4:0.

Хорваты забили быстрый гол на 10-й минуте, отличился Леовац. В первом тайме мяч еще дважды добывал в воротах итальянского клуба, оба раза отличился Оршич. Во втором тайме Оршич оформил хет-трик, установив окончательный счет.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме при счете 0:3.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Аталанта" Италия - 4:0 (3:0)



Голы: Леовац (10), Оршич (31, 42, 68)

"Динамо" Загреб: Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Дилавер, Ольмо, Моро (Гояк, 73), Оршич (Иванушец, 76), Адеми, Перич, Петкович (Гавранович, 83).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Иличич (Барроу, 88), Фройлер (Пашалич, 46), Масьелло (Малиновский, 46), Сапата.

Предупреждения: Гимшити (18), де Рон (27), Теофиль-Катрин (39), Моро (66), Госенс (79).