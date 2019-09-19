Российский клуб удивил в первом туре Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" неожиданно обыграл на выезде немецкий "Байер" в рамках первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 2:1.

Гости забили первыми усилиями Крыховяка уже на 16-й минуте. В ответ "отличился" Ховедес в свои ворота на 25-й минуте.

Решающей стала ошибка голкипера "Байера" Храдецки, который неудачно отпасовал на партнера по команде и подарил сферу Баринову, который отправил мяч в сетку.

"Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия) - 1:2 (1:2)

Голы: Крыховяк, 16 (0:1). Хеведес, 25, автогол (1:1). Баринов, 37 (1:2).

"Байер": Храдецки, Л.Бендер, Та, С.Бендер, Венделл, Беллараби, Арангис, Баумгартлингер (Амири, 71), Хаверц, Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу (Идову, 90+3), Рыбус, Смолов.

Предупреждения: Баринов, 55. Арангис, 76.