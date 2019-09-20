RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 сентября

00:06
10 на двоих: российские клубы жестоко унизили в Лиге Европы

19 сентября

23:59
Центр Киева остался без света из-за аварии: на каких улица произошло ЧП
23:52
Лиги Европы: "Александрия" дебютировала с поражения от "волков"
23:50
Формула Штайнмайера: сотни киевлян вышли под Офис Зеленского, фото и видео
23:32
В России с шиком открыли остановку за баснословные деньги: фото и реакция сети
23:28
В Чечне произошел масштабный пожар в ТРЦ: фото, видео и первые подробности
23:05
Пожар в одесском "Токио Стар": полиция вручила подозрение
22:33
В Киеве рухнул строительный кран: впечатляющие фото и видео
22:29
Динамо - Мальме - 1:0 Видеообзор
22:03
В Ужгороде мужчина устроил ЧП в отделении полиции: подробности инцидента
21:43
"Динамо" начало Лигу Европы с тяжелой победы
21:31
Зеленский собирается на официальную встречу в Нью-Йорк: названа дата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

10 на двоих: российские клубы жестоко унизили в Лиге Европы

пятница, 20 сентября 2019, 00:06
переглянути новину українською

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы российские "Краснодар" и ЦСКА потерпели унизительные поражения от швейцарского "Базеля" и болгарского "Лудогорца" соответственно.

Краснодарский клуб посыпался с самого начала матча, пропустив гол уже на 9-й минуте. До конца первого тайма швейцарцы забили еще один гол, а во второй половине довели дело до разгрома.

У ЦСКА дела поначалу шли неплохо, Дивеев открыл счет на 11-й минуте. Но в начале второго тайма "армейцы" пропустили три гола в течение пяти минут и уже не смогли прийти в себя. В итоге, болгарский клуб забил россиянам пять мячей.

Таким образом, россияне провалили игровой день в Лиге Европы, уступив с общим счетом 1:10.

Стоит отметить, что 22 сентября "Краснодар" и ЦСКА сыграют между собой в матче чемпионата России.

Группа C

"Базель" Швейцария – "Краснодар" Россия - 5:0 (2:0)

Голы: Бюа (9, 40), Дзуффи (52), Вильена (54, автогол), Окафор (79)

Группа Н

"Лудогорец" Болгария – ЦСКА Россия - 5:1 (0:1)

Голы: Вандерсон (47), Лукоки (50), Кешерю (52, 68, 73, с пенальти) - Дивеев (11)

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вольфсбург - Александрия - 3:1 онлайн трансляция

Динамо - Мальме 1-0 Хроника матча, видео гола

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Хроника матча, видео голов

Атлетико - Ювентус - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: