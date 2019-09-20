10 на двоих: российские клубы жестоко унизили в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы российские "Краснодар" и ЦСКА потерпели унизительные поражения от швейцарского "Базеля" и болгарского "Лудогорца" соответственно.

Краснодарский клуб посыпался с самого начала матча, пропустив гол уже на 9-й минуте. До конца первого тайма швейцарцы забили еще один гол, а во второй половине довели дело до разгрома.

У ЦСКА дела поначалу шли неплохо, Дивеев открыл счет на 11-й минуте. Но в начале второго тайма "армейцы" пропустили три гола в течение пяти минут и уже не смогли прийти в себя. В итоге, болгарский клуб забил россиянам пять мячей.

Таким образом, россияне провалили игровой день в Лиге Европы, уступив с общим счетом 1:10.

Стоит отметить, что 22 сентября "Краснодар" и ЦСКА сыграют между собой в матче чемпионата России.

Группа C

"Базель" Швейцария – "Краснодар" Россия - 5:0 (2:0)

Голы: Бюа (9, 40), Дзуффи (52), Вильена (54, автогол), Окафор (79)

Группа Н

"Лудогорец" Болгария – ЦСКА Россия - 5:1 (0:1)

Голы: Вандерсон (47), Лукоки (50), Кешерю (52, 68, 73, с пенальти) - Дивеев (11)