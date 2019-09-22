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Исторический успех: Украина впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы

воскресенье, 22 сентября 2019, 07:51
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Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, который в текущем году проходит в четырех странах - Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении.

В матче 1/8 финала наша команда сотворила настоящую сенсацию, обыграв в упорнейшей борьбе одних из хозяев турнира - бельгийцев, которые до игры считались безоговорочными фаворитами встречи. Однако уже в первой партии украинцы доказали, что настроены побороться за путевку в следующую стадию, выиграв ее со счетом 25:22. Второй и третий сет остались за бельгийцами - 21:25 и 14:25. Тем не менее, в четвертой партии нашим соотечественникам удалось перевести игру на тай-брейк, где и дожать хозяев.

Чемпионат Европы по волейболу 2019 года.

1/8 финала. Антверпен (Бельгия)

Украина - Бельгия - 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10)

В 1/4 финала турнира наша команда встретится с Сербией. Матч состоится 24 сентября в Антверпене.

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