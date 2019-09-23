Названо имя лучшего игрока года по версии ФИФА

Лучшим игроком года по версии ФИФА признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Месси занял первое место по результатам голосования, в котором приняли участие тренеры и капитаны сборных. Также на награду претендовали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

В прошлом сезоне 32-летний Месси в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Форвард провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

Лучшим тренером года признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Его команда стала победителем Лиги чемпионов.

Также была определена символическая сборная по итогам года.

вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль")

защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Марсело, Серхио Рамос (оба - "Реал")

полузащитники: Эден Азар, Лука Модрич (оба - "Реал"), Френки де Йонг ("Барселона")

нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").