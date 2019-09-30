Вторая теннисистка Украины с боем вылетела из топ-турнира в Китае

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла в матче 2-го круга престижного хардового турнира в Пекине (Китай) представительнице Нидерландов Кики Бертенс.

Первый сет прошел в упорной борьбе и длился 1 час и 3 минуты. Взять верх над украинкой Бертенс, смогла лишь на тай-брейке. Вторую партию лучше начала Ястремская. Она сразу же взяла подачу соперницы. Однако затем нидерландке удалось перехватить инициативу и уйти в отрыв - 4:1. После этого она спокойно довела встречу до победы.

Даяна Ястремская (Украина) - Кики Бертенс (Нидерланды) - 0:2 (6:7, 3:6)

На данный момент 19-летняя Ястремская занимает 27-е место в рейтинге WTA. 27-летняя Бертенс находится на 8-й позиции в мировом рейтинге.

В следующем круге турнира Бертенс встретится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) - Полона Херцог (Словения).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская разбила соперницу на престижном турнире в Китае.