Лига чемпионов: "Барселона" вырвала победу в битве с "Интером"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская "Барселона" обыграла итальянский "Интер" со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте, отличился Лаутаро Мартинес. В первом тайме "Интер" мог забить еще несколько голов, но отлично играл вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген. На 58-й минуте счет сравнял Луис Суарес, которому удался блестящий удар с лета. В концовке победу каталонцам принес все тот же Суарес, которого вывел один на один Лионель Месси.

"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 2:1 (0:1)

Голы: Мартинес (2) - Суарес (58, 84)

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

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1-й тайм

2-й тайм