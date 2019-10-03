"Александрия" завоевала первое очко в Лиге Европы: видеообзор

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" принимала во Львове бельгийский "Гент". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на шестой минуте матча, когда точным ударом с линии штрафной отметился Депуатр. После этого "Гент" имел еще несколько опасных моментов у ворота украинской команды, но забить больше не смог.

В свою очередь "Александрия" усилиями Ситало на 60-й минуте счет сравняла.

В итоге - 1:1 и "Александрия" набирает первый балл в группе Лиги Европы.

"Александрия" - "Гент" 1:1

Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков.

"Гент": Камински, Люстиг, Пластун, Нгаду-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа , Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 88).

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