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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Легендарная биатлонистка неожиданно завершила карьеру

четверг, 03 октября 2019, 10:35
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина приняла решение завершить профессиональные выступления.

О своем решении спортсменка написала 2 октября в социальной сети.

"Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще.

Это решение было для меня одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет", - написала Кузьмина.

Отметим, что Кузьмина выигрывала Олимпийские игры в 2010, 2014 и 2018 годах. Она также выступала за сборную России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону.

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