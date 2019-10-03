Лига чемпионов: "Аякс" устроил разгром в Испании

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде разгромил испанскую "Валенсию" со счетом 3:0.

Гости открыли счет в начале встречи, отличился Хаким Зиеш. На 34-й минуте преимущество голландцев увеличил Квинси Промес. Во 2-м тайме счет до разгромного довел Донни ван де Бек.

В 3-м туре "Валенсия" на выезде сыграет с французским "Лиллем". "Аякс" на своем поле встретится с английским "Челси". Оба матча состоятся 23 октября.

"Валенсия" Испания – "Аякс" Нидерланды - 0:3 (0:2)



Голы: Зиеш (8), Промес (34), ван де Бек (67)

"Валенсия": Силлессен, Коста, Габриэл Паулиста, Гарай, Васс, Гедеш, Ферран Торрес (Черышев, 76), Коклен (Тьерри Коррейя, 70), Парехо, Родриго, Макси Гомес (Ли Кан Ин, 57).

"Аякс": Онана, Альварес, Дест, Велтман, Мартинес, Тадич, Зиеш (Хунтелар, 85), Блинд, Промес (Нерес, 81), Тальяфико, ван де Бек.

Предупреждения: Велтман (12), Тальяфико (27), Коста (45), Мартинес (60), Онана (61), Ли Кан Ин (72), Гарай (76), Промес (81), Блинд (82).