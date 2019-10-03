Лига чемпионов: топ-команда Португалии сенсационно разбита в России

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов португальская "Бенфика" проиграла российскому "Зениту" со счетом 1:3. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

В середине первого тайма счет открыл Артем Дзюба, воспользовавшись ошибкой обороны соперника. На 70-й минуте преимущество российского клуба удвоил защитник "Бенфики" Рубен Диаш, который отправил мяч в собственные ворота. Вскоре третий гол забил Сердар Азмун. Гости отметились лишь голом престижа в исполнении Рауля де Томаса.

В 3-м туре "Зенит" на выезде сыграет с немецким "РБ Лейпциг", "Бенфика" на своем поле встретится с французским "Лионом". Оба матча состоятся 23 октября.

Зенит Россия – Бенфика Португалия - 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба (21), Рубен Диаш (70, автогол), Азмун (78) - де Томас (85)

"Зенит": Лунев, Смольников (Осорио, 63), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов (Караваев, 68), Оздоев, Барриос, Дриусси, Азмун (Ерохин, 81), Дзюба.

"Бенфика": Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Жардел, Гримальдо, Фейса (Кайо, 60), Габриэл, Пицци (Винисиус, 60), Таарабт, Рафа Силва, Сеферович (де Томас, 81).

Предупреждение: Ракицкий (44).