Немецкие "быки" опозорились во втором туре Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле проиграл французскому "Лиону" со счетом 0:2.

Счет был открыт на 11-й минуте, отличился Мемфис Депай. Во второй половине встречи преимущество лионцев увеличил Мартен Терье.

В 3-м туре "РБ Лейпциг" на своем поле сыграет с российским "Зенитом". "Лион" на выезде встретится с португальской "Бенфикой".

"РБ Лейпциг" Германия – "Лион" Франция - 0:2 (0:1)

Голы: Депай (11), Терье (65)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Мукиеле, 23), Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Айдара (Форсберг, 58), Хальстенберг, Забитцер, Поульсен, Вернер.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Андерсен, Марсал, Дюбуа, Тиаго Мендес, Тузар, Ауар (Жан Лукас, 87), Коне, Терье (Траоре, 69), Депай (Дембеле, 79).

Предупреждения: Айдара (43), Упамекано (54), Орбан (55).