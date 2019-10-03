Триллер в Лиге чемпионов: "Ливерпуль" в невероятном матче победил "красных быков"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 4:3.

Англичане повели к 36-й минуте со счетом 3:0 и казалось сняли все вопросы о победителе матча. Но австрийцы совершили невероятное, забив три гола действующему победителю Лиги чемпионов. Впрочем, последнее слово осталось за мерсисайдцами. Победу "Ливерпулю" принес Салах.

"Ливерпуль" Англия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 4:3 (3:1)



Голы: Мане (9), Робертсон (25), Салах (36, 69) - Хван Хи Чхан (39), Минамино (56), Холанд (60)

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах.

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм