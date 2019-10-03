RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:22
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады
15:15
"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса
15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:35
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция
14:17
Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:40
"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото
13:29
Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

четверг, 03 октября 2019, 18:10
переглянути новину українською

14 октября в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на своем поле сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Португалия.

Букмекеры считают португальскую сборную фаворитом этого поединка. На победу Португалии предлагается коэффициент 2,12. Ничья оценивается коэффициентом 3,10. На успех украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 3,28.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков в пяти матчах. Португалия находится на втором месте, имея в активе восемь очков после четырех поединков.

Украинцы и португальцы ранее провели между собой три матча. Команды одержали по одной победе, еще одна игра завершилась вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что организаторы приятно удивили ценами на матч Украина - Португалия.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лугано - Динамо - 0:0 Хроника матча

Александрия - Гент - 1:1 Хроника матча, видео голов

Они устроят войну: все о предстоящем супербое Деревянченко - Головкин в Нью-Йорке

Ливерпуль - Зальцбург - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: