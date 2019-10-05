Деревянченко - Головкин: онлайн видео трансляция чемпионского боя

В воскресенье, 6 октября, в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) встретится в бою за два вакантных чемпионских титула по версиям IBF и IBO в среднем весе с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

Ориентировочное время начала боя - в 05:30.

Видеоплеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

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Для боксеров это будет третья очная встреча в ринге. Ранее они дважды встречались в любителях. Оба поединка завершались победами казахстанского боксера.

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Отметим, что оба чемпионских пояса по версиям IBF и IBO стали вакантными после того как от них отказался мексиканец Сауль Альварес.