Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром-1" и донецким "Шахтером". Игра пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Начало встречи - в 14:00.

Прямая трансляция противостояния между днепровским и донецким коллективами пройдет на телеканале "2+2".

Между собой команды провели всего 1 матч. В сезоне-2018/19 они встретились в полуфинале Кубка Украины. Тогда "горняки" в гостях одержали победу со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, набрав максимальные 27 очков. "Днепр-1" находится на 7-м месте, в активе команды 11 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019.