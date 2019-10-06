RU  UA  EN

понедельник, 7 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 октября

23:55
Сотни тысяч из Украины: Трамп выдвинул новые громкие обвинения против сына Байдена
22:24
Оля Полякова на Танцях з зірками потроллила Тину Кароль за ночнушки и латекс: видео
22:21
У Зеленского рассказали о подготовке нового закона по особому статусу Донбасса
20:47
Под Ровно авто с ребенком врезалось в грузовик: фото с места смертельной аварии
19:00
Модные тренды осени: 12 цветных вещей, без которых не обойтись
17:40
В Киеве митингующие потребовали отставки главы ОПУ Богдана: опубликовано видео
14:29
Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты
10:27
Немногие знают: всплыло неожиданное признание Трампа о разговоре с Зеленским
10:14
Будто играют в "морской бой": сеть взбудоражили фото встречи Зеленского с силовиками по Донбассу
08:27
Полный "завал": нардеп показал интересные фото из Рады
07:58
"Эпоха бедности" в прошлом: сеть взбудоражило свежее видео с кортежем Зеленского
07:30
Данилко распустил руки, а Винник заглядывал в декольте: как на Х-фактор 10 прошел 4 выпуск
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" добыл 10-ю победу в чемпионате

воскресенье, 06 октября 2019, 16:01
переглянути новину українською

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" в выездном матче 10-го тура чемпионата Украины.

Задание "горнякам" на игру серьезно упростил быстрый гол, забитый уже на 4-й минуте. Это Мораес ударом головой после навеса пробил Валерия Юрчука. Закрепить преимущество чемпиону удалось под занавес встречи. Тайсон переправил мяч в ворота хозяев после передачи Виктора Коваленко.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

10-й тур

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР - 0:2

Голы: Мораес, 4; Тайсон, 83.

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут (Кулиш, 81), Чичиков (Коркишко, 73), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко, Супряга.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86), Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68), Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики ярко отреагировали на победу "Шахтера" в Милане.

Фотовзгляд

Все галереи
На Майдане прошла акция "Нет капитуляции"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Севилья - 4:0 Хроника матча, видео голов

Интер - Ювентус - 1:2 Хроника матча

Колос - Динамо - 0:4 Хроника матча

Деревянченко - Головкин: Хроника чемпионского боя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: