"Шахтер" добыл 10-ю победу в чемпионате

"Шахтер" обыграл "Днепр-1" в выездном матче 10-го тура чемпионата Украины.

Задание "горнякам" на игру серьезно упростил быстрый гол, забитый уже на 4-й минуте. Это Мораес ударом головой после навеса пробил Валерия Юрчука. Закрепить преимущество чемпиону удалось под занавес встречи. Тайсон переправил мяч в ворота хозяев после передачи Виктора Коваленко.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

10-й тур

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР - 0:2

Голы: Мораес, 4; Тайсон, 83.

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут (Кулиш, 81), Чичиков (Коркишко, 73), Вакулко (Булеца, 69), Назаренко, Супряга.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Тете, 86), Марлос (Соломон, 68), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 68), Мораес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики ярко отреагировали на победу "Шахтера" в Милане.