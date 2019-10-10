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Определился первый участник Евро-2020

четверг, 10 октября 2019, 23:51
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В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определился первый участник предстоящего первенства Европы - сборная Бельгии.

Все результаты 10 октября:

Группа C

Нидерланды - Северная Ирландия - 3:1 (Депай, 81, 90+4, Л. де Йонг, 90+1 - Мадженнис, 75).

Беларусь - Эстония - 0:0.

Группа E

Словакия - Уэльс - 1:1 (Куцка, 53 - Мур, 25).

Хорватия - Венгрия - 3:0 (Модрич, 5, Петкович, 24, 42).

Группа G

Австрия - Израиль - 3:1 (Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 88 - Захави, 34).

Латвия - Польша - 0:3 (Левандовски, 9, 13, 76).

Северная Македония - Словения - 2:1 (Эльмас, 50, 68 - Иличич, 90+5, с пенальти).

Группа I

Бельгия - Сан-Марино - 9:0 (Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35, в свои ворота, Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, с пенальти, Кастанье, 90).

Россия - Шотландия - 4:0 (Дзюба, 56, 70, Оздоев, 60, Головин, 84).

Казахстан - Кипр - 1:2 (Ерланов, 34 - Сотириу, 73, Янну, 84).

Напомним, что 11 октября свой матч отбора Евро-2020 сыграет сборная Украины.

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