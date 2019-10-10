Определился первый участник Евро-2020

В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. По их результатам определился первый участник предстоящего первенства Европы - сборная Бельгии.
Все результаты 10 октября:
Группа C
Нидерланды - Северная Ирландия - 3:1 (Депай, 81, 90+4, Л. де Йонг, 90+1 - Мадженнис, 75).
Беларусь - Эстония - 0:0.
Группа E
Словакия - Уэльс - 1:1 (Куцка, 53 - Мур, 25).
Хорватия - Венгрия - 3:0 (Модрич, 5, Петкович, 24, 42).
Группа G
Австрия - Израиль - 3:1 (Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 88 - Захави, 34).
Латвия - Польша - 0:3 (Левандовски, 9, 13, 76).
Северная Македония - Словения - 2:1 (Эльмас, 50, 68 - Иличич, 90+5, с пенальти).
Группа I
Бельгия - Сан-Марино - 9:0 (Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35, в свои ворота, Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, с пенальти, Кастанье, 90).
Россия - Шотландия - 4:0 (Дзюба, 56, 70, Оздоев, 60, Головин, 84).
Казахстан - Кипр - 1:2 (Ерланов, 34 - Сотириу, 73, Янну, 84).
Напомним, что 11 октября свой матч отбора Евро-2020 сыграет сборная Украины.