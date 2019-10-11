Украина добыла важнейшую победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины в матче шестого тура отборочного цикла Евро-2020 на своем поле обыграла команду Литвы со счетом 2:0.

Крайне важная встреча для украинской сборной состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

Победа в матче с Литвой практически гарантирует выход подопечным Андрея Шевченко на европейское первенство 2020 года, хотя теоретические шансы не попасть на турнир все же остаются.

Что касается самой игры, то ее героем стал Руслан Малиновский, который в первом тайме открыл счет после стеночки с Мораесом, а во второй половине встречи отправил мяч в сетку ворот точным ударом со штрафного.

В результате команда Украины набрала 16 очков после шести матчей в группе. Второй идет команда Португалии, у которой 11 баллов после пяти игр.

Украина - Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский, Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).

Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61), Воробьев, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72), Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко — Новиковас, Зулпа

Видеообзор матча