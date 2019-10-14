Украина - Португалия: онлайн видео голов

Сборная Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" проводит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Португалии.

Нашей команде удалось забить достаточно быстрый гол. Роман Яремчук добил мяч в пустые ворота после того, как Руи Патрисиу отразил удар головой Сергея Кривцова.

Смотрите на "Апострофе" в режиме онлайн видео голов в этом матче.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2020 ГОДА

ГРУППА I, 8-Й ТУР

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ - 2:0 *перерыв

Голы: Яремчук, 6; Ярмоленко, 27.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутиньо, Мариу, Б. Силва, Роналду, Гедеш.

Гол Яремчука:



Гол Ярмоленко: