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Украина победила чемпионов Европы и с первого места вышла на Евро-2020

понедельник, 14 октября 2019, 23:34
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Фото: UEFA

Сборная Украины по футболу пробилась на чемпионат Европы-2020. 14 октября в домашнем матче украинцы обыграли действующих чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1.

Для выхода на европейское первенство украинцам хватило бы и ничейного результата с Португалией, однако команда Андрея Шевченко выиграла у главного фаворита своей отборочной группы и гарантировала себе первое место в ней.

Еще в первом тайме голами в составе сборной Украины отметились Яремчук и Ярмоленко, хотя еще до перерыва и третий мяч мог побывать в воротах гостей.

После перерыва португальцы активизировались и смогли сократить отставание на 73-й минуте, когда с пенальти отличился Роналду. Отметим, что 11-метровый был назначен за игру рукой Степаненко в штрафной, за что украинец получил вторую желтую карточку и был удален.

Таким образом, Украина вышла на Евро-2020 с первого места в группе. Впереди у украинцев матч с сербами, который уже ничего не решает.

Украина – Португалия – 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 73 (с пенальти).

Украина: Пятов, Миколенко (Пластун, 90+3), Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 63), Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 74).

Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Рубен Диаш, Пепе, Семеду, Данилу, Жоау Мариу (Брума, 68), Моутиньо (Бруну Фернандеш, 56), Гедеш (Феликс, 46), Бернарду Силва, Роналду.

Предупреждения: Степаненко, Ярмоленко, Коваленко – Пепе, Диаш.

Удаление: Степаненко, 72 (вторая желтая карточка).

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