Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились шесть национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 16 октября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:

Украины

Италии

России

Польши

Бельгии

Испании.

Командам осталось отыграть по одному-два матча в ноябре, и есть две национальные сборные, которым для выхода на Евро достаточно набрать по одному очку. Это Англия и Хорватия. Франции, Австрии и Финляндии, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира необходимо набрать по два очка, Турции,и Ирландии - по 3.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.