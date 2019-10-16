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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

среда, 16 октября 2019, 07:20
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Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже сейчас определились шесть национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 16 октября досрочно на Евро-2020 пробились сборные:

Украины
Италии
России
Польши
Бельгии
Испании.

Командам осталось отыграть по одному-два матча в ноябре, и есть две национальные сборные, которым для выхода на Евро достаточно набрать по одному очку. Это Англия и Хорватия. Франции, Австрии и Финляндии, чтобы квалифицироваться в финальную часть турнира необходимо набрать по два очка, Турции,и Ирландии - по 3.

Отметим, что уже осенью станут известны 20 участников европейского первенства, еще четыре путевки будут разыграны в Лиге Наций.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.

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