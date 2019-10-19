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Заря - Десна: онлайн видео трансляция

суббота, 19 октября 2019, 15:49
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В 11-м туре украинской Премьер-лиги луганская "Заря" примет в Запорожье черниговскую "Десну".

Игра начнется в 17:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Десна".

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала встречи.

В данный момент "Заря" идет на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. В свою очередь "Десна" неожиданно для всех занимает второй место в табели о рангах и сегодня черниговский коллектив готов дать бой луганчанам, которые хотят подвинуть соперника по турнирной таблице.

После десяти туров "Десна" опережает "Зарю" на четыре балла. "Дышит" в спину черниговскому коллективу киевское "Динамо", которое имеет столько же баллов, но уступает сопернику по личным встречам.

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