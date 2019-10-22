"Ювентус" с огромным трудом обыграл российский клуб в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов туринский "Ювентус" на своем поле принимал российский "Локомотив" и добыл сложную победу со счетом 2:1.

Интересно, что гости вели в счете почти все основное время, однако чемпион Италии в последние 20 минут встречи сумел перевернуть игру.

В составе "Локомотива" забил Миранчук еще в первом тайме, на что уже после 70-й минуты дублем ответил форвард "Ювентуса" Пауло Дибала.

После трех туров "Ювентус" набрал семь очков, у "Локомотива" три балла.

Ювентус – Локомотив 2:1

Голы: Дибала, 77, 79 – Алексей Миранчук, 30

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Игуаин, 48), Пьянич, Матюиди (Рабио, 65) – Бентанкур – Дибала (Бернардески, 81), Роналду

Локомотив: Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову – Мариу, Баринов, Мурило Серкейра, Крыховяк (Коломейцев, 83), Алексей Миранчук – Эдер

Предупреждения: Куадрадо, Матюиди – Баринов, Крыховяк.