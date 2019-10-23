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"Челси" остановил победную серию "Аякса" в Лиге чемпионов

среда, 23 октября 2019, 22:19
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" на выезде обыграл нидерландский "Аякс" со счетом 1:0.

Встреча, которая проходила в Амстердаме, была крайне скучной, а единственный мяч был забит уже практически перед финальным свистком. Точным ударом отметился Миши Батшуайи, который вышел на поле под занавес матча и принес команде три очка.

Таким образом, лондонцы остановили победную серию "Аякса" в Лиге чемпионов. После трех туров "Челси" единолично возглавил турнирную таблицу с девятью очками, в то время как "Аякс" опустился на второе место с шестью баллами в активе.

В 4-м туре команды снова сыграют друг против друга, в этот раз в Лондоне на "Стэмфорд Бридж". Матч состоится 5 ноября.

"Аякс" - "Челси" 0:1

Гол: Батшуайи, 86

Аякс: Онана - Дест, Велтман (Хунтелаар, 89), Блинд, Тальяфико - Альварес (де Йонг, 89), ван де Беек, Мартинес - Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74)

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо, Маунт - Виллиан (Пулишич, 66), Абрахам (Батшуайи, 71), Хадсон-Одои (Джеймс, 90)

Предупреждения: Тадич, Мартинес - Зума

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