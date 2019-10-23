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"Динамо" спокойно вышло во второй раунд юношеской Лиги чемпионов

среда, 23 октября 2019, 17:23
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В ответном матче 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграло вничью с северомакедонской "Шкендией" со счетом 2:2.

Киевляне пропустили гол на 25 минуте минуте, отличился Гаши. Отыграться украинцам удалось в начале второго тайма, игрок "Шкендии" Фетай отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи динамовцы вышли вперед, но удержать победу не смогли.

Впрочем, благодаря уверенной победе в первом матче украинский клуб пробился во второй раунд.

"Шкендия-79" Северная Македония – "Динамо" Киев Украина - 2:2 (1:0) - первый матч - 0:8

Голы: Гаши (25), Спахиу (90+3) - Фетай (52, автогол), Волошин (90, с пенальти)

"Шкендия-79": Амзай, Якупи (Имери, 46), Реджепи, Бекири, Фетай, Алии (Ракипи, 85), Зубер (Реджепи, 71), Синани, Кьямили, Гаши (Спахиу, 67), Мурати (Адеми, 85).

"Динамо": Нещерет, Хондак, Забарный (Вивчаренко, 46), Кузик (Михайленко, 56), Ярош (Скорко, 46), Надольский (Волошин, 46), Бодня, Яцюк, Близниченко, Велетень, Здырко (Шулянский, 63).

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