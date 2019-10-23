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ПСЖ устроил голевую феерию в матче с аутсайдером Лиги чемпионов

среда, 23 октября 2019, 00:25
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ на выезде разгромил бельгийский "Брюгге" со счетом 5:0.

Примечательно, что почти все голы гости забили в последние полчаса игры. В составе ПСЖ хет-триком отметился Мбаппе и дубль на свой счет записал Икарди.

ПСЖ набрал девять очков после трех туров и уверенно лидирует в группе. У "Брюгге" два балла и третья строчка.

"Брюгге" – ПСЖ 0:5

Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83

"Брюгге": Миньоле – Мата, Дели, Мехеле, Соболь (Баланта, 80) — Ванакен, де Кетеларе (Окереке, 57), Диатта, Ритс – Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ: Навас — Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат – Маркиньос — Ди Мария, Эррера (Диалло, 72), Верратти, Чупо-Мотинг (Мбаппе, 52) — Икарди (Паредес, 65).

Предупреждения: Де Кетеларе, Ритс — Чупо-Мотинг, Верратти, Менье.

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