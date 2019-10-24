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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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23 октября

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Лига чемпионов: лучший клуб Европы одержал крупную победу в Бельгии

четверг, 24 октября 2019, 00:26
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Фото: twitter.com/lfc

В матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов действующий победитель турнира английский "Ливерпуль" на выезде разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1.

Уже на 2-й минуте счет открыл Окслейд-Чемберлен. Во втором тайме он увеличил преимущество мерсисайдцев, оформив дубль. В конце матча счет до разгромного довели Мане и Салах. Хозяевам удалось лишь забить гол престижа, отличился Одей.

"Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков. "Генк" - на 4-м месте.

В 4-м туре "Ливерпуль" сыграет с "Генком" на своем поле. Матч состоится 5 ноября.

"Генк" Бельгия – "Ливерпуль" Англия - 1:4 (0:1)

Голы: Одей (88) - Окслейд-Чемберлен (2, 57), Мане (77), Салах (87)

"Генк": Кауке, Куэста, Лукуми, Мехле, Уронен, Хейнен, Берге, Ито (Хаджи, 87), Бонгонда (Ндонгала, 66), Саматта, Онуачу (Одей, 81).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Гомес, 63), ван Дейк, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 74), Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 80).

Предупреждения: Гомес (70), Одей (84).

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