Один из лучших боксеров мира отправил российского "Крашера" в тяжелый нокаут: видео

В воскресенье утром, 3 ноября, в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой в полутяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Победу в поединке одержал претендент, нокаутировавший чемпиона в 11 раунде.

Практически весь бой прошел под диктовку более техничного мексиканца, который ради этого боя перепрыгнул через две весовые категории. Свое доминирование в ринге Альварес завершил эффектным нокаутом в конце боя. Россиянин пропустил удар справа и последующий левый боковой, после чего "поплыл". Мексиканец воспользовался ситуацией и нокаутировал чемпиона, забрав у него пояс по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в другом чемпионском бою в этой весовой категории россиянин Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика.