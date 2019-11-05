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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Барселона - Славия - 0:0 Видеообзор

вторник, 05 ноября 2019, 23:03
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла вничью с чешской "Славией" со счетом 0:0.

Хозяева были ближе к победе, однако здорово встречу отыграл голкипер гостей Ондржей Коларж. Чешский чемпион тоже активно шел вперед, но свои моменты не реализовал. В итоге - логичная ничья без забитых мячей.

"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу группы F, набрав 8 очков в 4 матчах. "Славия" набрала 2 очка и расположилась на последнем, 4-м месте.

ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

4-й тур, групповой этап

БАРСЕЛОНА Испания - СЛАВИЯ Чехия - 0:0

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 46), де Йонг, Бускетс (Ракитич, 68), Видаль, Месси, Дембеле (Фати, 65), Гризманн.

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Борил, Фрыдрых, Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Траоре (Тецл, 57), Масопуст (Провод, 82), Шевчик, Олайинка.

ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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