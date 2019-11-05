Лига чемпионов: австрийские "быки" сотворили сенсацию в Италии

Австрийский "Зальцбург" сумел добыть очко в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед уже на 11-й минуте, когда Воланд реализовал пенальти и забил свой восьмой гол в нынешнем розыгрыше турнира. Ответить неаполитанцы смогли только под занавес первого тайма, когда отличился Лосано.

После четырех туров "Ливерпуль" набрал девять баллов и возглавил турнирную таблицу. У "Наполи" на один балл меньше. "Зальцбург" набрал четыре балла, а у "Генка" - одно очко.

"Наполи" - "Ред Булл" - 1:1

Голы: Холанд, 11 (пенальти) - Лосано, 43

"Наполи": Мерет, Мариу Руй (Луперто, 46), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Милик, 73), Инсинье, Лосано (Льоренте, 86).

"Ред Булл": Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Понграчич (Мвепу, 46), Кристенсен, Юнузович, Собослои, Минамино (Ашимеру, 61), Хван Хи Чхан, Холанн (Дака, 75).