Зенит - РБ Лейпциг - 0:2 Видеообзор

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов российский "Зенит" проиграл немецкому "РБ Лейпциг" со счетом 0:2.
Первый мяч гости забили в компенсированное к первому тайму время. Результативным ударом отметился хавбек Диего Демме. На 63-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество своей команды и тем самым установил итоговый счет встречи.
"РБ Лейпциг" упрочил свое лидерство в группе G, набрав в 4 матчах 9 очков. "Зенит" опустился на 3-е место, имея в активе 4 очка.
ПОДРОБНОЕ ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ СЕЗОНА-2019/20
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
4-й тур
ЗЕНИТ Россия - РБ ЛЕЙПЦИГ Германия - 0:2
Голы: Демме, 45+5; Забитцер, 63.
Зенит: Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович (Дриусси, 70), Азмун, Смольников (Караваев, 46), Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Оздоев.
РБ Лейпциг: Гулач, Упaмеканo, Забитцер, Поульсен, Форсберг (Хайдара, 76), Клостерманн, Нкунку (Вернер, 61), Мюкиле, Хальстенберг (Кампл, 46), Лаймер, Демме.
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