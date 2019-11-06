Боруссия - Интер - 3:2 Видеообзор

Дормундская "Боруссия" сотворила невероятный камбек в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На своем поле немцы обыграли "Интер" со счетом 3:2.

Интересно, что после первого тайма итальянский коллектив выигрывал со счетом 2:0.

Победа позволила "Боруссии" выйти на второе место в турнирной таблице группы F. Сейчас у "шмелей" семь баллов. "Интер" опустился на третью позицию, имея в активе четыре очка.

В 5-м туре "Боруссия" отправится на игру с "Барселоной". а "Интер" в гостях встретится с чешской "Славией". Матчи состоятся 27 ноября.

"Боруссия" Дортмунд - "Интер" 3:2

Голы: Хакими, 51, Брандт, 64, Хакими, 77 - Мартинес, 5, Весино, 40

"Боруссия" Дортмунд: Бюрки - Хакими, Аканжи, Хуммельс, Шульц - Вайгль, Брандт, Витцель - Гетце (Алькасер, 64), Торган Азар (Геррейру, 88), Санчо (Пищек, 82).

"Интер": Ханданович - Годин, Де Врей, Шкриньяр - Кандрева, Весино (Сенси, 68), Брозович, Барелла, Бираги (Лазаро, 66) - Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Торган Азар - Бираги, Шкриньяр, Кандрева.