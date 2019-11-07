Александрия - Сент-Этьен: смотреть онлайн видео голов

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" на своем поле играет с французским "Сент-Этьеном".

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

В середине первого тайма гости открыли счет, отличился Хазри, который реализовал 11-метровый.

АЛЕКСАНДРИЯ Украина - СЕНТ-ЭТЬЕН Франция - 0:1 *идет 2-й тайм

Гол: Хазри (23, с пенальти)

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Третьяков, Ковалец, Лучкевич, Шастал

Сент-Этьен: Рюффье, Колодзейчак, Перрен, Фофана, Дебюши, Ахолу, Юссуф, Буанга, Хазри, Норден, Берич

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