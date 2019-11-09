"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя в битве за первое место

В матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины U21 донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в Счастливом (Киевская область) на стадионе "Княжа Арена".

На 37-й минуте счет открыл Холод, но во второй половине встречи равновесие восстановил Самбрано.

После 13 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице молодежного первенства Украины, набрав 32 очка. "Динамо" занимает вторую позицию, отставая от "горняков" на одно очко.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

13-й тур

ШАХТЕР - ДИНАМО - 1:1 (1:0)

Голы: Холод (37) - Самбрано (54)

"Шахтер": Трубин, Меличенко, Семенихин, Витао, Павлиш, Крыськив, Приходько, Очеретько, Бондаренко, Холод, Мудрик.

"Динамо": Кучерук, Скорко, Кадири, Самбрано, Сидклей, Романчук, Белошевский, Цитаишвили, Надольский, Янаков, Исаенко.