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Украинский пловец с рекордом завоевал золотую медаль Кубка мира: опубликовано видео

суббота, 09 ноября 2019, 12:20
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Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем седьмого этапа Кубка мира, который проходит в столице Катара.

Романчук преодолел дистанцию в 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61, установив мировой рекорд. Украинец опередил чеха Яна Мику (14:58.30), а также венгра Гергели Гюрте (14:59.88).

"Теперь я новый рекордсмен мира. Я очень счастлив установить это достижение перед олимпийским сезоном", - приводятся слова Романчука в официальном Twitter международной федерации плавания.

23-летний Романчук является уроженцем Ровно. За свою карьеру он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также победителем Универсиады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Романчук с рекордом выиграл чемпионат мира.

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