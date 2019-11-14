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Сборная Украины чудом обыграла одну из слабейших команды Европы

четверг, 14 ноября 2019, 20:50
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Сборная Украины в товарищеском матче обыграла команду Эстонии. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Украинцы захватили инициативу со стартовым свистком и могли открыть счет уже на 4-й минуте, но вратарь гостей невероятным образом спас команду после удара Беседина головой в упор. До конца тайма еще несколько моментов имели Беседин и Соболь, но добиться успеха им не удалось.

Во второй половине тренерский штаб сборной Украины произвел несколько замен, что привело к выравниванию игры. Более того, эстонцы могли забить, но Зенев с 15 метров пробил чуть выше ворот.

Победу украинской команде принес гол Романа Безуса в компенсированное время второго тайма. Хавбек пробил со штрафного, мяч попал в стенку и дезориентировав вратаря влетел в сетку.

Стоит отметить, что Эстония занимает лишь 104-е место в рейтинге ФИФА. В отборочном турнире чемпионата Европы эстонцы набрали лишь одно очко в семи матчах.

Украина – Эстония - 1:0 (0:0)
Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Пластун, Болбат, Цыганков (Безус, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин.

Эстония: Игонен, Пикк, Баранов, Камс (Тенисте, 46), Кууск, Крейда, Айнсалу (Антонов, 63), Пури (Калласте, 83), Лийвак (Зенев, 63), Аньер (Сорга, 71), Кяйт (Васильев, 71).

Предупреждения: Кяйт (51), Баранов (77), Соболь (83), Зенев (87).

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