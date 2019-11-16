Германия - Беларусь - 2:0 смотреть онлайн матч отбора на Евро-2020

Сборная Германии еще не вышла на Евро-2020. В девятом туре отборочного турнира Бундестим принимает в Менхенгладбахе Беларусь.

За результатом матча следите вместе с "Апострофом".

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР НА ЕВРО-2020

Группа С

ГЕРМАНИЯ - БЕЛАРУСЬ - 2:0 * второй тайм

1:0 Маттиас Гинтер, 41' (Серж Гнабри)

2:0 Леон Горецка, 49' (Тони Кроос)

Германия: 1. Нойер - 2. Кох, 4. Гинтер, 13. Клостерман, 6. Киммих - 14. Шульц, 18. Горецка, 8. Кроос, 21. Гюндоган, 20. Гнабри - 9. Вернер

Беларусь: 1. Гутор - 21. Матвейчик, 4. Наумов, 3. Мартынович, 5. Поляков - 23. Нехайчик, 18. Маевский, 2. Драгун, 7. Ковалев, 22. Стасевич - 19. Лаптев

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49 мин. во втором тайме немцы забивают быстрый гол. Кроос с углового подал низом. Гинтер тонко пропустил мяч, а Горецка метров с 15-ти низом пробил в левый угол

40 мин. прострельная передача Гнабри справа и Гинтер пяткой с линии вратарской элегантно переправил мяч в ворота. Защитник гладбахской "Боруссии" красиво забивает на родном стадионе. Интересно, что перед этим потрясающий сейв совершил Ману Нойер, отбив в прыжке рукой дальний удар Стасевича, после которого мяч летел в девятку

Отметим, что лидируют в группе С Нидерланды (15 очков). Столько же у немцев, но по личным встречам Бундестим позади. У Северной Ирландии 12 очков. Сегодня соперники Бундестима играют в Белфасте.