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Циципас - Федерер - 1:0 онлайн видео трансляция полуфинала итогового турнира

суббота, 16 ноября 2019, 17:24
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В первом полуфинальном матче итогового турнира ATP в Лондоне легендарный швейцарец Роджер Федерер играет с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

Смотрите прямую трансляцию из столицы Великобритании.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) - Роджер Федерер (Швейцария) - 1:0 (6:3) * второй сет

Трансляция доступна по этой ссылке

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является Федерер (коеффициент 1,30 против 3,10).

Отметим, что ранее 38-летний Федерер и 21-летний Циципас сыграли уже 5 матчей. Преимущество на стороне легендарного швейцарца - три победы против двух. Правда, грек один матч выиграл без боя. Весной в четвертьфинале турнира в Риме Федерер не вышел на матч из-за травмы.

Напомним, что Федерер занял второе место в группе с австрийцем Тимом, сербом Джоковичем и итальянцем Берреттини. А Циципас выиграл группу, в которой его соперниками были немец Зверев, испанец Надаль и россиянин Медведев.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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