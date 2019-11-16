Циципас - Федерер - 1:0 онлайн видео трансляция полуфинала итогового турнира

В первом полуфинальном матче итогового турнира ATP в Лондоне легендарный швейцарец Роджер Федерер играет с шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

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ИТОГОВЫЙ ТУРНИР ATP

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) - Роджер Федерер (Швейцария) - 1:0 (6:3) * второй сет

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Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является Федерер (коеффициент 1,30 против 3,10).

Отметим, что ранее 38-летний Федерер и 21-летний Циципас сыграли уже 5 матчей. Преимущество на стороне легендарного швейцарца - три победы против двух. Правда, грек один матч выиграл без боя. Весной в четвертьфинале турнира в Риме Федерер не вышел на матч из-за травмы.

Напомним, что Федерер занял второе место в группе с австрийцем Тимом, сербом Джоковичем и итальянцем Берреттини. А Циципас выиграл группу, в которой его соперниками были немец Зверев, испанец Надаль и россиянин Медведев.