Евро-2020: в каких странах сыграет Украина групповой турнир

Стали известные возможные соперники сборной Украины в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Украинская команда попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020 вместе с Италией, Испанией, Англия и Бельгией. Шестой командой, которая попадет в 1-ю корзину станет Германия либо Нидерланды. Таким образом, украинцы не встретятся с этими командами. Также Украина по понятным причинам не попадет в одну группу с Россией.

Точно соперники украинцев определятся после того, как будут сыграны заключительные матчи отбора Евро-2020 в группе С. В данный момент в ней лидирует Германия, которая набрала 18 очков. На втором месте Нидерланды (16). Если Германия финиширует на 1-м месте, то Украина будет играть в группе, матчи которой пройдут в Нидерландах и Румынии. В случае успеха голландцев, украинцы сыграют в группе, матчи которой пройдут в Германии и Венгрии.

В 10-м туре Германия дома сыграет с Северной Ирландией, а Нидерланды на своем поле встретятся с Эстонией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина стал автором уникального рекорда.