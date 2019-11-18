RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

00:30
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)
00:25
Спасение Украины и очередной крупный успех Англии: все результаты отбора Евро-2020 17 ноября
00:15
Сын советской теннисистки сенсационно выиграл Итоговый турнир года
00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок

17 ноября

23:20
Евро-2020: в каких странах сыграет Украина групповой турнир
20:40
Сборная Украины установила уникальный рекорд всех времен
20:05
Сербия - Украина - 2:2 Видеообзор
19:00
Худеем вкусно: чем заменить сладости, выпечку и прочие вредные продукты
17:51
Украина спаслась в битве с Сербией на последних секундах
16:55
Сербия - Украина: видео голов
15:38
Сотрудник стадиона жестко травмировал игрока "Динамо": видео
15:01
Сербия - Украина: составы на матч отбора Евро-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

понедельник, 18 ноября 2019, 00:30
переглянути новину українською

Отборочный цикл чемпионата Европы-2020 выходит на финишную прямую и уже определились 16 национальных сборных, которые добились права сыграть в финальной части турнира.

По состоянию на 17 ноября досрочно на Евро-2020 пробились:

Украина

Италия

Россия

Польша

Бельгия

Испания

Англия

Чехия

Франция

Турция

Швеция

Финляндия

Германия

Нидерланды

Хорватия

Австрия

Португалия

Командам осталось отыграть по одному матчу (18-19 ноября).

На прямые путевки претендуют Дания, Швейцария и Ирландия (группа D, 2 путевки), Венгрия, Уэльс и Словакия (группа E, 1 путевка)

Всего по итогам отборочного турнира станут известны 20 участников европейского первенства.

Еще четыре путевки будут разыграны в каждом дивизионе Лиги Наций. Есть несколько сборных, которые точно сыграют в плей-офф.

Дивизион A: Исландия + три сборные из других дивизионов

Дивизион B: Босния и Герцеговина, Северная Ирландия + две сборные из других дивизионов

Дивизион C: Шотландия, Норвегия, Болгария, Израиль, Румыния

Дивизион D: Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония

Абсолютно точно не изменится дивизион D. А вот в дивизионах A, B, C состав участников плей-офф определится после последнего тура.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: