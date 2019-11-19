Европейский топ-клуб неожиданно уволил тренера

Аргентинец Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера "Тоттенхэм Хотспур".

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Причины увольнения пока не называются. Однако СМИ предполагают, что отставка 47-летнего специалиста связана с неудачными выступлениями команды в текущем сезоне и его конфликтом с владельцем клуба Даниелем Леви.

Почеттино возглавил "Тоттенхэм Хотспур" в 2014 году. С командой он не выиграл ни одного трофея, однако в минувшем сезоне дошел с ней до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (0:2).

В турнирной таблице чемпионата Англии после 12 туров "Тоттенхэм Хотспур" занимает 14-е место с 14 очками в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фаворит Евро-2020 поменял главного тренера.