Сборная Украины в скандальном матче не смогла обыграть Азербайджан

Молодежная сборная Украины в товарищеском матче со скандальным оттенком не смогла обыграть сверстников из Азербайджана. Встреча проходила в Баку и завершилась со счетом 1:1.

Хозяева забили первыми. На 48-й минуте забитым мячом отметился Озан Кокцу. На 65-й минуте Назарий Русин счет сравнял и установил итоговый результат встречи. Интересно, что матч украинцы завершали вдевятером из-за двух удалений на 45+3-й и 90+6-й минутах.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

АЗЕРБАЙДЖАН U21 - УКРАИНА U21 - 1:1

Голы: Кокцу, 48 - Русин, 65.

Отметим, что из-за болезни наша команда в этом матче не могла рассчитывать на Евгения Чеберко, Ефима Коноплю и Георгия Цитаишвили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины обыграла Швецию в ключевом матче квалификации Евро-2020.