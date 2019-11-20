Капитан сборной Украины признан лучшим в квалификации Евро-2020

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов признан лучшим голкипером отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает компания InStat, которая занимается спортивной аналитикой.

Украинский голкипер провел все восемь матчей в квалификации Евро-2020, в которых пропустил четыре гола и в пяти поединках оставил ворота в неприкосновенности. За это украинец получил 312 баллов. Больше баллов только у испанского вратаря Давида де Хеа, но он провел всего три матча в отборе. Второе место после Пятова занял голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, третье - вратарь английской сборной Джордан Пикфорд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины установила рекорд в отборе Евро-2020.