RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:52
Очень напоминает ситуацию с "МММ": для Украины озвучили опасный сценарий падения гривны
10:56
В Украине разгорелся скандал вокруг остановки выплат больничных и декретных: что происходит
08:14
Валюта дешевеет: НБУ изменил курс доллара 21 ноября

20 ноября

18:09
У нее есть фамилия и номер счета: Рабинович прокомментировал заявления Кабмина о "дыре" в ПФУ
12:59
Насколько вырастут тарифы на коммуналку этой зимой: названы три сценария
10:17
Доллар начинает дорожать: Нацбанк резко изменил курс валют 20 ноября
07:59
Украина может разорвать сотрудничество с МВФ: названы сроки

19 ноября

14:15
В Кабмине четко объяснили, что будет с ценами на газ в 2020 году
13:57
Россия хочет подключить к шантажу ЕС: всплыли резонансные детали переговоров по газу
09:20
НБУ резко изменил курс доллара: сколько стоит валюта 19 ноября

18 ноября

20:23
Факс пришел: в "Нафтогазе" получили предложение относительно транзита российского газа
15:27
Россия сделала Украине предложение по транзиту газа: главные условия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Чемпион Украины по футзалу добыл важнейшую победу в Лиге чемпионов

четверг, 21 ноября 2019, 11:24
переглянути новину українською

Действующий чемпион Украины по футзалу "Продэксим" из Херсона сыграл свой первый матч на стадии группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Соперниками херсонского коллектива стали спортсмены из белорусской "Столицы". Встреча завершилась победой украинцев со счетом 2:1.

В составе херсонского коллектива точными ударами отличились Давид Ричард (16) и Михаил Волонюк (36).

В параллельном матче квартета испанская "Барселона" с таким же счетом обыграла чешскую "Спарту" (2:1).

В следующем туре "Продэксим" сыграет с "Барселоной", которая считается одним из сильнейших коллективов мира. Встреча пройдет 21 ноября, а уже спустя два дня херсонцы встретятся с чешской "Спартой".

Напомним, что сборная Украины по футзалу выиграла чемпионат мира среди игроков с дефектами зрения.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина - 2:2 Хроника матча, видео голов

Россия - Бельгия - 1:4 хроника матча

Украина - Эстония - 1:0 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: