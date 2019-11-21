Чемпион Украины по футзалу добыл важнейшую победу в Лиге чемпионов

Действующий чемпион Украины по футзалу "Продэксим" из Херсона сыграл свой первый матч на стадии группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне.

Соперниками херсонского коллектива стали спортсмены из белорусской "Столицы". Встреча завершилась победой украинцев со счетом 2:1.

В составе херсонского коллектива точными ударами отличились Давид Ричард (16) и Михаил Волонюк (36).

В параллельном матче квартета испанская "Барселона" с таким же счетом обыграла чешскую "Спарту" (2:1).

В следующем туре "Продэксим" сыграет с "Барселоной", которая считается одним из сильнейших коллективов мира. Встреча пройдет 21 ноября, а уже спустя два дня херсонцы встретятся с чешской "Спартой".

Напомним, что сборная Украины по футзалу выиграла чемпионат мира среди игроков с дефектами зрения.