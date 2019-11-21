Матч чемпионата Украины по хоккею завершился рекордным разгромом

В Украинской хоккейной лиге 20 ноября состоялись два матча, которые завершились разгромом гостевой команды. Интересно, что один из результатов стал рекордным в сезоне.

Так, действующий чемпион страны "Донбасс" на выезде разгромил харьковское "Динамо" со счетом 17:0. Самым результативным стал второй период, в котором в воротах соперника хоккеистов "Донбасса" побывали восемь шайб. Это самая крупная победа, зафиксированная в этом сезоне.

В другом матче дня лидер первенства "Кременчуг" уничтожил "Ледяных Волков" со счетом 8:1.

"Кременчуг" продолжает лидировать в турнирной таблице с 44 очками, "Донбасс" идет вторым с 34 пунктами.

Напомним, что титулованный российский хоккеист Евгений Кузнецов получил дисквалификацию сроком на четыре года за употребление кокаина.