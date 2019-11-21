Вторая ракетка Украины будет работать с легендарным тренером: детали и биография

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начала сотрудничество с именитым тренером Сашей Бажином, который знает вкус побед на турнирах Большого шлема.

О подписании контракта украинка сообщила в Facebook 21 ноября.

"Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажином! Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа.

Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас все получится!" - написала она.

Новый тренер Ястремской имеет серьезный послужной список. Он был спарринг-партнером у Серены Уильямс, Виктории Азаренко, Слоан Стивенс и Каролин Возняцки. Под его руководством американка Наоми Осака побеждала на US Open и Australian Open. В 2018 году WTA признала Бажина лучшим тренером сезон.

До Бажина Ястремская работала под руководством Оливье Женома.

Напомним, что 4 ноября был опубликован обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.