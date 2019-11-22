"Шахтер" уничтожил аутсайдера чемпионата Украины: видео

22 ноября в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимал "Львов" в Харькове и уничтожил соперника со счетом 4:1.

"Горянки" довольно быстро открыли счет, но уже в середине первого тайма гости его сравняли.

Зато во втором тайме в воротах скромного аутсайдера побывали три мяча.

Интересно, что в матче хет-триком отметился Мораес, который уверенно возглавляет таблицу бомбардиров первенства.

Шахтер - ФК Львов 4:1

Голы: Мораес, 11, 53, 77 (пен.), Алан Патрик, 84 — Татарков, 25

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Дентиньо, 46), Маркос (Майкон, 81) - Тете, Алан Патрик, Коноплянка (Коваленко, 71) - Мораес.

ФК Львов: Бандура - Гончар, Братков, Борзенко, Татарков - Приймак - Пернамбуко (Алваро, 71), Сабино, Мартан, Педро (Богунов, 79) - Шина (Филипе, 86).

Предупреждения: Степаненко, Мораес, Алан Патрик - Братков, Бандура, Сабино, Алваро.