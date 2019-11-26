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"Реал" и ПСЖ устроили голевую перестрелку в Лиге чемпионов: видео

вторник, 26 ноября 2019, 23:59
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В Мадриде местный "Реал" принимал чемпиона Франции ПСЖ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью 2:2.

"Реал" боролся с французами за первую строчку в турнирной таблице, но ничейный результат гарантировал ПСЖ лидерство до окончания групповой стадии.

Интересно, что первым вперед вышел "Реал", когда в первой половине встречи отличился Бензема. Ключевыми стали заключительные 10 минут встречи. Сперва Бензема оформил дубль, после чего Мбаппе и Сарабия с разницей в несколько минут восстановили равенство.

Реал - ПСЖ 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос - Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 68)

ПСЖ: Навас - Менье, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти - Ди Мария (Дракслер, 75), Икарди (Сарабия, 75), Мбаппе

Предупреждения: Марсело - Менье

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